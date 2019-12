SMER-SD ako Archaea

Vzhľadom na použité prirovnanie v názve si čitateľ zaslúži vysvetlenie. Archaea je organizmus – spravidla baktéria, ktorá prežije vo veľmi extrémnych podmienkach.

Počty tejto baktérie neklesajú v prostredí sopečných kráterov, vo vriacom bahne sopečných vulkánov v extrémne slanej vode. Je teda mimoriadne odolná.

V decembri 2018 mal Smer podporu 21,7 % voličov, po roku kočnerovsko – threemovského obdobia, po kuciakovských otrasoch , po nespočetných korupčných kauzách strany Smer, ako aj po iných škandáloch tejto politickej strany je to len o pár percent menej. Ak platí, že keď moc prekročí všetky hranice do neakceptovateľnej podoby, občania majú ukázať varovný prst, prečo voliči nepenalizujú spôsob vládnutia v dôsledku ktorého došlo k zneužívaniu štátnych postov na svoj osobný prospech a následne k demontáži základných demokratických inštitúcií ?

Dôvodov je hneď niekoľko. Tisíce štátnych zamestnancov je presvedčených, že v prípade výmeny vládnej garnitúry môžu byť existenčne ohrození, keďže ich zamestnávateľom je štát. Toto je prirodzene demagógia, ktorá má prekryť skutočnosť, že strana Smer urobila zo svojich zlyhaní celospoločenský problém. Ďalším dôvodom je, že členstvo v strane Smer je pre mnohých veľká kariérna výzva, v tomto prípade sa ale nejedná o stabilnú voličskú vzorku, keďže u týchto voličov je osobný prospech dosiahnutý akýmkoľvek spôsobom hlavnou prioritou. Početnou skupinou sú voliči, ktorí sú frustrovaní a neveria už v žiadnu zmenu, tento pocit zažíva veľká časť spoločnosti. Dozvedeli sa toľko desivých hrôz bez reálnej nápravy, že ich latka akceptovateľnosti sa posunula do takých polôh že neveria v reálnu zmenu.

Napriek tomu že volič Smeru sa nepochybne pohybuje v inej myšlienkovej sfére ako ostatní voliči, prijal dobrovoľne obmedzený rámec myslenia a časť voličov tejto strany zostala stratená vo svojej naivite, väčšina spoločnosti si uvedomuje že pokračovanie vlády tejto strany by bolo pre demokraciu záťažovým testom ,ktorý by nemusela uniesť. Samozrejme že nie sú ďaleko od pravdy tí, ktorí dnes hovoria, že toto pokračovanie vylúčené nie je.

Demokratický systém je postavený na voľnej súťaži strán a ich ideológií , voľby ale nebudú len o politických stranách, o hodnotách, ale aj o nás voličoch. Záleží len na nás či víťaz po voľbách sa znovu bude správať ku krajine ako ku koristi, v lepšom prípade ako k výhre a potom sa nečudujme že zažijeme opäť nespútané orgie väčšiny.