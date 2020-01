Príčiny stavu našej spoločnosti

Za posledné dva roky vyšli stovky článkov o stave našej krajiny a boli popísané o tejto téme tisíce strán

Väčšina sa zhoduje na tom že došlo k deštrukcii právneho štátu pri flagrantnom zlyhaní obranných mechanizmov, k rozkradnutiu spoločného majetku, k slabej vymožiteľnosti práva a teda k vytvoreniu oligarchickej demokracie, kde nám vlastne vládnu namiesto volených zástupcov neviditeľné štruktúry o existencii ktorých len tušíme.

Následným krokom je hľadanie vinníka, ktorého nachádzame v politikoch, ktorí našu krajinu za posledných 30 rokov spravovali, či už to boli Mečiar, Dzurinda, Fico, ale aj mnoho iných. Veď kto iný, máme predsa systém zastupiteľskej, čiže nepriamej demokracie a my občania sme politikom v dobrej vôli v slobodných voľbách zverili spravovanie našej drahej vlasti a oni takto. Preto sme prestali veriť politikom a politike ako celku. Chvíľu sme sa pokúsili hľadať vinníkov prostredníctvom konšpiračných teórií o migrantoch, židoch, Rómoch v LGBTI komunite. Bolo by to príliš jednoduché, myslím si že pravda je omnoho, omnoho bolestnejšia.

Ak chceme nájsť skutočného vinníka stavu do ktorého sme sa dostali, nemusíme sa pozerať veľmi ďaleko, nazrime do najbližšieho okolia a najlepšie pozrime sa do zrkadla. Nevyliečili sme sa nielen zo zločinnej DNA, ktorú zabudoval do základov tohto štátu Vladimír Mečiar, ale ani z neduhov minulého režimu, na ktorý mnohí nostalgicky spomínajú. Ľudia si ho stále spájajú najmä s prácou a istotami, čo sú prirodzene mýty. Menovaní politici, získali mandát v slobodných voľbách a nie sú o nič horší ako určitá časť spoločnosti. Je to tvrdé konštatovanie, ale keď až vražda dvoch nevinných mladých ľudí vo veľkej časti spoločnosti prebudila to lepšie ( občianska spoločnosť sa prebudila na krátku dobu ), žiadne iné konštatovanie ma nenapadá. Dokonca si dovolím pozmeniť starú pravdu, že každý národ má takú vládu akú si zaslúži na takú, že každý národ má takú vládu akú chce mať. Že nás politici vo voľbách doteraz oklamali ? Raz ? Dva krát ? No dobre. Ale sedem krát za 30 rokov ? Nie neoklamali, nie sme o nič lepší ako oni.

Pozabudli sme na hodnoty novembra 1989, na pravdu, slušnosť, spravodlivosť, empatiu, že pomoc iným je elementárnym prejavom ľudskosti a zvolili sme si ľahšiu cestu k úspechu a to na každej úrovni. Zdegradovali sme vzťah medzi hodnotami a vlastnými potrebami, potreby sme nadradili hodnotám a miera uspokojovania našich potrieb presiahla únosnú mieru. Svoj postoj pokladáme za jediný správny, nositeľov iných názorov pokladáme za nepriateľov našich hodnôt. Živíme zásadne záporné emócie. Väčšina nášho konania je zásadne určená mierou prospechu pre nás a nie pre iných a už vôbec nie pre spoločnosť.

Miera uspokojovania individuálnych potrieb väčšiny presiahla únosnú mieru a stratili sme schopnosť podriadiť čo i len čiastočne individuálnu potrebu potrebám spoločnosti. Je prirodzené uspokojovať svoje potreby ktoré sú v súlade s našimi hodnotami, ale nikdy nie na úkor iných a nie nemorálnym či nezákonným spôsobom.

Zdá sa vám tento článok príliš kritický ? Neobjektívny ? Možno práve objektivita nebola primárnou ambíciou autora pri písaní tohto článku, možno touto ambíciou bolo vyvolanie vzdoru s dodatkom, veď ja mu dokážem že nemal pravdu. Urazil niektorých z vás, ktorí sú čestní, úprimní, spravodliví, teda ľudia s veľkou morálnou a intelektuálnou silou ? Tým sa ospravedlňujem a tým ostatným odkazujem, že znesiem akýkoľvek mediálny lynč za cenu že mi 29.2.2020 dokážu že som nemal pravdu.