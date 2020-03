Je policajtov naozaj priveľa ?

Útvar hodnoty za peniaze je útvarom ministerstva financií v ktorom pôsobí nielen množstvo fundovaných analytikov, ale spolupracuje aj s externými odborníkmi, vrátane medzinárodných organizácií.

Vyvíja bohumilú činnosť, stará sa o to aby naše dane odvedené do štátneho rozpočtu boli využité čo najracionálnejšie a aby sa hlavne nerozkrádali. Moje sympatie si tento útvar definitívne získal keď prišiel do konfliktu s Jánom Richterom, či Arpádom Ersékom, ale hlavne s Róbertom Ficom, ktorý vyhlásil že jeho nezaujímajú názory nejakého úradníka.

S rozpakmi som si preto prečítal výsledky veľkej analýzy : peniaze na platy sestričiek získame preriedením policajtov, ktorý vypracoval tento útvar, ktorý sa prezentuje sloganom - viac muziky za menej peňazí. Je to síce rýchle a jednoduché riešenie, ale určite predčasné a zrejme aj nesprávne. To že je policajtov príliš veľa zistil porovnaním so zahraničím. Z článku nevyplýva o aké zahraničie sa jedná, či sú to krajiny V4, alebo krajiny ktoré budujú demokraciu desiatky rokov. Po zistení nadbytočnosti policajtov sa ale v článku uvádza, že na detailnej revízii rezortu vnútra ešte len pracujú. Je teda nepochybné, že k tomu záveru dospeli bez riadneho , hĺbkového auditu, či už auditu interného, čiže vnútorného, ktorý by sa mal zamerať na kontrolu vnútorných procesov polície, auditu kvality - teda či polícia plní požiadavky vonkajšieho prostredia, teda našej spoločnosti a už zrejme vôbec neboli skúmané faktory, ktoré ovplyvňujú činnosť polície zvonku, ako je stav legislatívy ( policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi Ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a tie sú predsa úplne iné ako v porovnávaných krajinách ) a taktiež s určitosťou nebol zohľadnený stav v akom sa naša spoločnosť nachádza, teda stav ekonomického a politického kolapsu.

Napriek už spomenutým výhradám je ťažké vzniesť nejaké principiálne námietky voči tomu, že ak si ide človek vybaviť občiansky preukaz, nie je potrebné aby mu ho dával ozbrojený policajt. A práve sciviľnovanie niektorých pozícií by malo viesť nie k znižovaniu stavov, ale práve k presunu síl a prostriedkov na činnosti, ktoré priamo prispievajú k tomu aby sa ľudia cítili bezpečnejšie, pretože na iných miestach polícia bojuje s nedostatkom personálu , nedokáže naplniť tabuľkové stavy na útvaroch hlavne na západnom Slovensku, krajských mestách, teda tam, kde policajné zamestnanie nie je atraktívne a čo sa týka príjmov ani konkurencieschopné.

Ak chceme vrátiť štát obyčajným ľuďom, ak chceme ukončenie oligarchickej demokracie, teda systému že nezvolená štruktúra má moc namiesto zvolených zástupcov, ak chceme vyššiu mieru vymožiteľnosti práva , potrebujeme funkčnú políciu. Netvárme sa, že to zločinecké zosieťovanie, ktoré bolo odhalené na národnej úrovni neexistuje úrovniach nižších. Existuje a zrejme na mnohých a prepojenia záujmových skupín na miestne, okresné politické štruktúry, ale aj na štátne orgány preseknúť bude nesmierne ťažká úloha. Preto čakajú políciu hlboké systémové zmeny a keďže polícia nie je samoregulačný organizmus, bude potrebovať pomoc zvonku. Preto prvé čo polícia potrebuje je hĺbkový a objektívny audit vo všetkých oblastiach, definitívne a spravodlivé vyriešenie platobného ohodnotenia policajtov, objektívny kariérny postup, odmeňovanie na základe reálnych výkonov, zníženie bujnejúcej byrokracie, zmena direktívneho riadenia, ktoré potláča kreatívne myslenie podriadených na riadenie manažérske , vyriešenie celoživotného vzdelávania, zmena zbytočne zložitého trestného konania, ktoré hraničí s nemožnosťou uplatnenia si práva aby o veci bolo rozhodnuté v primeranej dobe a jeho zefektívnenie a mnoho, mnoho iných zmien.

Som ale úprimne presvedčený, že tieto zmeny sa nemôžu robiť na základe porovnania neporovnateľných veličín , teda policajných stavov v rôznych krajinách a už vôbec nie bez účasti z vnútra systému, pretože úplne pochopiť systém polície môže len ten, kto v ňom pôsobí, alebo pôsobil.

Tieto zmeny dlžíme dvom mladým ľuďom, ktorých smrť nám dala šancu na skutočnú zmenu, nie je možné očakávať že bude jednoduchá, ale je možná.