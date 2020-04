Kto zneužíva pandémiu, kríza ako zdroj inšpirácie

V poslednej dobe sa to v médiách, či už printových, alebo elektronických len tak hemží víziami ako bude vyzerať postvírusový svet.

Viem že moje texty nevyriešia pandémiu, ale dúfam že aspoň prispejú k tomu, že prestaneme odcudzovať niečo len preto, že tomu nerozumieme, resp. že sa nám to nepáči a naopak sa pokúsime tomu porozumieť.

V prvom rade, ťažko nesiem snahy spochybňovať vládu Igora Matoviča . Nositeľmi týchto textov sú v prevažnej miere predstavitelia bývalej exekutívy, pričom ich jedinou ambíciou je získať politické body pre seba a neváhajú na to zneužiť súčasnú tragickú situáciu. Akýkoľvek apel na zhovievavosť je v tomto prípade zbytočný a platí že ani postavenie opozičného politika neposkytuje imunitu voči hlúposti. Nuž nesmieme si vytvárať falošnú ilúziu že medzi nami nie sú ľudia, ktorí nebudú zneužívať koronu ,ba práve naopak, ožijú pri každej pohrome v snahe vytĺkať kapitál v akejkoľvek podobe. Do DNA týchto kreatúr je hlboko zapísaná cynická účelovosť a ja dúfam že je to už len prejav jedného typu vymierajúceho myslenia.

Napriek tomu, že vláda Igora Matoviča je legitímne zvolenou vládou a je kvalitatívne vhodnejšou alternatívou ako jej predchodkyňa, je potrebné si pri jej hodnotení šetriť superlatívy a už vôbec nemienim preberať rolu jej obhajcu a ani predstierať názorovú blízkosť so všetkým čo robí jej predseda, či už je to množstvo korona tlačoviek a televíznych diskusií ( vtedy premýšľam kedy má čas skutočne pracovať ), alebo jeho nezmyselný nápad vypnúť ekonomiku, pretože ak by sme nezomreli na koronu, celkom isto iste by sme zomreli na následky chudoby a to už nehovorím o nedostatku zdrojov na liečbu iných diagnóz. Hermetické uzavretie krajiny s tak otvorenou ekonomikou ako je naša, by dostalo našu spoločnosť na kolená. Pre neskúsenosť predsedu vlády môžeme ospravedlniť niektoré jeho chybné kroky, ale opätovné opakovanie omylov sa už pardonovať dať nebude. Dúfam, že takéto jeho rozhodnutia zostanú len v deklaratívnej podobe a zo solidarity k nemu nebudem komentovať jeho motiváciu. Jeho prvoradou povinnosťou by malo byť upokojovať verejnosť a nešíriť paniku, čo sa mu úplne nedarí.

V boji s koronou by sa mal predseda vlády inšpirovať riešeniami tých slobodných a vyspelých štátov východnej Ázie – Južná Kórea, Taiwan a Singapur, ktoré tento boj zvládajú najlepšie a to práve preto, lebo zdedil rozkradnuté, materiálne a personálne poddimenzované zdravotníctvo na pokraji krachu a prázdne sklady Štátnych hmotných rezerv. Ukazuje sa, že základným faktorom je čo najväčší počet testovaných, čo ale predstavuje tomu zodpovedajúci počet odberových miest a laboratórií na vyhodnocovanie vzoriek a následne úplná izolácia a úplné obmedzenie sociálnych kontaktov pozitívne testovaných. Takéto opatrenia pri využití množstva údajov, vrátane lokalizačných dát dokážu predísť drakonickým opatreniam, ktoré by paralyzovali spoločnosť a dostali ekonomiku na kolená. Čo sťažuje boj s koronou je to, že mnohé predpovede priebehu tejto epidémie sa navzájom odlišujú a taktiež vznik rôznych mutácií tohto vírusu, ktoré sa viažu s krajinami ich vzniku.

Taktiež mnou otriaslo zneužívanie korony na kritiku EÚ. Pri týchto textoch ma zarmucuje nielen samotný obsah, ale hlavne agresívna, emocionálna rétorika a povrchná argumentácia. Pri čítaní týchto nekorektných a niekedy dokonca paranoidných kritík mám veľký problém nenechať sa vyprovokovať k agresívnej reakcii a vtiahnuť do špirály primitivizmu. Táto kritika EÚ je v prevažnej miere zostavená z fake news dezinformačných sietí a bulváru Ak EÚ dáva jednotlivým vládam v určitých oblastiach priestor k samostatnému rozhodovaniu kričia že EÚ zlyhala, ak robí opak, tak obmedzuje národnú suverenitu. Pri tejto cynickej účelovosti ma dojíma, že kritici vôbec nepochopili, že suverenita sa nestráca účasťou vo väčšom celku, ale oslabuje sa práve bezmyšlienkovitým vymedzovaním sa voči tomuto celku, v tomto prípade EÚ.

Zneužívať koronu na upevňovanie svojej pozície neváhajú ani lídri niektorých európskych krajín s diktátorskými sklonmi Úmyselne pritom oslabujú základné demokratické inštitúcie, napríklad zákonodarné zbory. Pod zámienkou reštrikčných opatrení okliešťujú demokratické práva svojich občanov, upevňujú si moc a budujú Kaczynsko – Orbánovský model riadenia spoločnosti pod zámienkou boja proti spoločnému nepriateľovi. Však krajina sa najľahšie riadi dekrétmi. Občania ktorí toto tolerujú nielenže rezignovali na fakt, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi zachovaním ľudských práv a bojom sa epidémiou , ale vo vzťahu k diktátorovi sa spoliehajú výhradne na emóciu, slepo mu dôverujú, o to nepríjemnejšie ich však čaká prebudenie.

Korona nám priniesla aj dva pozitívne aspekty. Tým prvým je, že v ovzduší je najmenej smogu od druhej svetovej vojny. Na niektoré miesta sa po desiatkach rokov vrátila pôvodná fauna a flóra, naša planéta sa zazelenala ako v dobách keď tu pobehovali dinosaury, príroda sa mení. Vezmime si z nej príklad.

Tým druhým kladným aspektom je, že sme sa pozreli pravde do očí. Takéto hraničné dejinné udalosti nás nútia hlbšie sa zamyslieť a hľadať na niektoré otázky skutočne pravdivé odpovede. Až pandémia v nás zdvihla masívnu vlnu solidarity a empatie. Prečo až teraz ? Morálne sme sa obrodili ? Nie, len sme zistili že sa navzájom potrebujeme. U nás, generačných súčasníkov normalizácie sa základy dobrovoľnej empatie a solidarity nevyvinuli vôbec , pretože za bývalého režimu boli tieto hodnoty vynucované a je úplne prirodzené brániť sa voči niečomu čo je povinné. Socializmus sa zaslúžil o našu hodnotovú kastráciu, keďže to že sme sa narodili do určitej kultúry zvyšuje štatistickú pravdepodobnosť že ju budeme akceptovať. Až teraz sme ale zistili, že nie sme pánmi tohto sveta, že sa musíme obávať straty kontroly nad vlastnými životmi, že sme zraniteľnejšími ako sme si boli ochotní pripustiť. Pandémia spôsobila otras istôt nášho sveta a my ju musíme brať ako test demokracie ( preto som sa snažil v predchádzajúcich riadkoch popísať ako je demokracia zraniteľná práve v dnešnej dobe ) a aj našej občianskej zrelosti. Máme do činenia s nepriateľom, ktorý nielenže uvrhol našu spoločnosť do chaosu, ale má globálny dopad. Vírus prekročil hranice štátov ľahšie, ako nami vytvorené nadnárodné monopoly, v ktorých sme koncentrovali obrovskú informačnú a finančnú moc.

Máme šancu začať znovu a inak. V hodnotovej, ale aj v ekonomickej oblasti, keďže doterajší ekonomický rast bol neudržateľný, vzhľadom k tomu že bol založený na ešte rýchlejšie rastúcom dlhu. Naše svedomie nás zaväzuje k tomu aby nastavili úplne iný tvar medziľudských vzťahov. Niektorým pojmom ako empatia a solidarita sa musíme snažiť opätovne porozumieť, musia znovunadobudnúť svoj význam, pretože sme sa naučili ich vyslovovať tak automaticky, povrchne, až tak že sme ich zbagatelizovali o čom svedčí náš postoj k národnostným, rasovým menšinám, LGBTI komunite, migrantom. Pomoc iným sa musí stať prejavom elementárnej ľudskosti. Namiesto obsesívnej fixácie na materiálne hodnoty by sme si mali uvedomiť našu skutočnú hodnotu.

Hovorí sa že nič sa nestane bezdôvodne, každá udalosť má svoj zmysel a každý nezdar môže byť lekciou. Nečakajme že sa vrátime do sveta aký tu bol predtým, aký bude ten pokoronový bude závisieť len od nás.