Hanebné existencie „ regionálnych politikov „

Väčšina spoločnosti žije v predstave, že my občania, napriek tomu, že pripúšťame, že do kolonky hriechov si môžeme napísať mnoho vecí, sme lepší ako politici, ktorí sa dostali na svoje pozície cestou demokratických volieb.

Táto predstava je síce šľachetná, ale naivná.

Je teda pravdou, že vo voľbách sa väčšinou väčšina mýli ? Naozaj nám vadí taký typ spravovania štátu tak ako tu zaviedol Vladimír Mečiar a Róbert Fico ? Prečo nevolíme skutočných lídrov, ale mentálnu a charakterovú chudobu ? Pretože nie sme lepší. Skutočné elity by nám totiž mohli nastaviť zrkadlo, v ktorom by sme uvideli svoj nelichotivý obraz. Naučili sme sa obchádzať zákony a pravidlá. Pretvárku, lož a podvod akceptujeme ako šikovnosť, ako cestu k úspechu.

Toto ale nemá byť predmetom tejto úvahy, majú ním byť tzv. „regionálni verejní príživníci „ ktorí napriek niekoľkým vládam prežívajú v tejto šedej, plesnivej a zatuchnutej atmosfére. Je komické pozorovať, ako tí, ktorí sa v predchádzajúcom volebnom období zakrývali perinou absolútnej poslušnosti voči Smeru – SD, SNS a MOSTu okamžite po voľbách obrátili kabát, pričom väčšiu dávku cynizmu si už len ťažko možno predstaviť. O tom že sú to ľudia toxickí snáď nepochybuje nikto príčetný. Poznáme ich v každej obci, meste, regióne, spoliehajú sa na našu občiansku ľahostajnosť a v mnohých prípadoch aj strach. Nevadí nám že sa správajú podpriemerne, že verejné zdroje považujú za eldorádo pre vyvolených, že roky znásilňujú právo. Ak máme vysloviť svoj názor na tieto hlboko patologické osobnosti, ktoré miestnu politiku používajú len ako nástroj svojej osobnej ambície, prevládne u nás zdesenie. Utešujeme sa že veci môžu smerovať k lepšiemu samospádom , pričom tieto hlboko patologické osobnosti nás zas a znovu po každých voľbách presvedčia, že minulosť sa dá resuscitovať. Nedajú si námahu ani s nízkym marketingom, postačuje folklórne napodobňovanie tých hore. To že im ide o fleky je síce pravda, ale v žiadnom prípade to nemôže slúžiť k zľahčovaniu ich konania. Alebo aj v regionálnej politike platí, že čím lepší herec, tým hodnotnejšia roľa ?

Nespoliehajme sa na to, že ľudí, pre ktorých sú dôležité peniaze, moc a nie dodržiavanie pravidiel dobehne vlastná temnota . Nečakajme, že tí, ktorí sa spoliehajú na našu občiansku ľahostajnosť sa prepočítajú. Alebo čakáme na ich hlbokú morálnu reflexiu ? Tak ako nepomôže šírenie apokaliptických nálad a strašenie ľudí, nepomôže ani zatĺkať a bagatelizovať problémy. Ak nepomenujeme jasne tieto temné škvrny, budeme musieť skonštatovať že máme s týmto stavom mnoho spoločného.

Napriek tomu, že si uvedomujem , že očakávania spoločnosti po každých voľbách sú z veľkej časti nerealistické a povolebná eufória nemôže trvať večne, opakovane nevychádzam z údivu, že týchto nositeľov suterénnych a jarmočných spôsobov stále tolerujeme. Asi moja predstava, kde sú hranice medzi zahanbujúcou servilitou a ústretovou loajalitou sa odlišuje od predstavy hlasu ľudu.

Ak som v tomto texte použil voči občanovi, voličovi slová zvlášť zraňujúce, bolo to len v polemickom zápale , ktorý u mňa po posledných voľbách vyvoláva už frustráciu z vývoja v regióne v ktorom žijem.