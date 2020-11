Voliči a sympatizanti Smeru, Hlasu, ĽSNS a SNS, prihováram sa k vám

Nikdy som nepredpokladal, že sa niekedy budem prihovárať voličovi týchto politických strán, viem na akú klzkú plochu stúpam a tiež to o aké označenia si koledujem.

Keď som sa v jednom zo svojich blogov zastal polície ( zdôrazňujem že nie policajných funkcionárov a už vôbec nie exfunkcionárov ), napriek tomu že som priamym účastníkom novembra 1989 ako študent VŠ, som bol označený za eštébaka a socialistického pochôdzkara. Predpokladám, že teraz ma čakajú označenia a prívlastky ešte pikantnejšie, ale o mňa tu vôbec nejde. Chápem aj to, že pojmy sloboda a demokracia pre nás znamenajú veľmi rôzne veci, ale ako sa hovorí, ak by nás Pán Boh chcel mať rovnakými tak by nás takými stvoril.

Prihováram sa vám preto, lebo lídri horeuvedených politických strán, ktorí sú v prvom rade fixovaní na svoje vlastné ja, na svoj sebecký záujem plánujú na 17. november protesty proti vláde Igora Matoviča ( aj keď Pellegríni a Danko obzvlášť rafinovaným spôsobom ) a to napriek tomu, že platí zákaz zhromažďovania sa nad 6 osôb. Ubezpečujem vás, že vnímam, že každá obmena splní očakávania len natoľko, nakoľko prinesie nový politický štýl, novú politickú kultúru a táto zmena zatiaľ ani moje očakávania nenaplnila, avšak Ficovi a Kotlebovi vôbec o hodnoty novembra nejde. V novembri 1989 sme ako študenti bojovali za slobodu, pravdu, demokraciu a voči ideológii ktorá nám bola vnucovaná, tento krát ide o vaše emocionálne vyhecovanie, vyvolať pretlak negatívnych emócií a vyvolanie konfliktov s políciou. Spomeňte si prosím, koľkokrát si za posledných 30 rokov Fico a Kotleba na november spomenuli ? Myslím si že ani raz, prečo práve teraz ? Otázka tak dobrá, že je škoda kaziť si ju odpoveďou. Títo politickí lídri veľmi dobre vedia, že polícia bude musieť zo zákona zasiahnuť a o to im presne ide – vytvárať pozadie pre nedôveru v demokraciu, demokratickým inštitúciám ako aj navzájom medzi občanmi. V mene svojich politických ambícií vás predhadzujú ako návnadu. Ďalším krokom budú statusy na sociálnych sieťach ako polícia zasiahla proti vlastným občanom. Morbídne zneužitie vás voličov, polície a pošliapanie hodnôt novembra. A situácia na konci dňa ? Negatívnymi emóciami infikovaný celý verejný priestor až za kritickú hranicu, strach a znechutenie života mnohým ľuďom.

Preto vás voliči týchto politických strán prosím, nehrajte kartami ktoré rozdáva zlo, neupadajte do krajnosti, zaplatíme za to všetci príliš vysokú cenu. Svoj občiansky postoj, ktorý by bol alternatívou voči dnešnej vláde a dovolávajúci sa hodnôt ktoré zdieľate môžete realizovať aj inak ako na protestoch 17. novembra, pretože touto účasťou len skutočné hodnoty novembra vykastrujete