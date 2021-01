Prečo podporiť nie dobrú vládu Igora Matoviča ? Lebo Pellegríni.

Hneď na úvod by som chcel upokojiť tých pár čitateľov, ktorí si prečítajú môj blog, že v žiadnom prípade nebude obhajobou Igora Matoviča a jeho vlády.

Nemôžeme si však toto bremeno uľahčovať drogou lacnej a ľúbivej tváričky menom Peter Pellegríni. Čo bolo doposiaľ najcharakteristickejšou črtou toho angažovaného kritika novej vlády s opačným hodnotovým znamienkom ako má slušný človek ? Dvadsať rokov absolútnej devótnosti voči svojmu stvoriteľovi Róbertovi Ficovi a keď sa mu zdalo že je báječnou politickou kartou tohto primitívneho fundamentalistu podraziť, tak to bez hanby urobil.

Prečo je táto karikatúra sociálneho myslenia taká nebezpečná, že vyzývam na podporu nie dobrej vlády ? Dôvodom je skutočnosť, že táto kombinácia populizmu, arogancie a ignorancie pravdy je poslednou šancou smeráckeho ziskuchtivého gangu prehĺbiť nespokojnosť s vládou ( čo zvládnu Matovič so Sulíkom aj sami ), vyvolať predčasné voľby a zastaviť obnovu spoločnosti. Počas krízy neváha zneužiť stovky mŕtvych v nemocniciach ani smrť človeka vo vyšetrovacej väzbe. Tento krivák bez problémov predvádza na tlačovkách pózy, ktoré ho naučil Róbert Fico. Množstvo ľudí s ním stotožňuje svoje nádeje v utopistickej predstave že, práve on nastolí sociálnu spravodlivosť. Čo si s tým, že by ho volil každý piaty volič má počať rozum trénovaný klasickou logikou ? Čo si mám myslieť o ľuďoch, ktorých jeho ponížený, zhrbený a pokorný postoj voči Róbertovi Ficovi ( počas uplynulých dvadsať rokov, keď z toho profitoval ) necháva ľahostajnými, dokonca ho schvaľujú ? Pýtam sa kde zostalo triezve myslenie v čase zdvihnutých emócií ?

Škody napáchané takýmito ľuďmi, ak by sa dostali k moci by presiahli únosnú mieru. Naša spoločnosť by vládu tohto chytráka nemusela po dlhé roky rozchodiť. Nesmieme sa v žiadnom prípade spoliehať na to, že zlo má sebazáhubný charakter a je potrebné len pasívne a rezignujúco počkať, to by bolo našou najväčšou chybou.