Os zla – Mečiar, Fico, Pellegrini. Čo to nevidíte, do psej matere ?

V jednom zo svojich predchádzajúcich blogov som vyslovil myšlienku , že zlo má sebazáhubný charakter, zrejme som sa ale šeredne mýlil.

Pri pohľade na Pellegríniho 25 % je namieste skôr konštatovať, že zlo má schopnosť reinkarnácie a úspešne sa prevteľuje na našej osi zla.

Je vôbec aktuálne písať o politikoch ako sú Mečiar, Fico a Pellegríni v čase, keď nepatrný, strapatý vírus otriasol planétou, keď veľmi skoro pominulo posilnenie solidarity, ktorú tento vírus vyvolal a keď pre koaličnú biomasu a obzvlášť pre Igora Matoviča, ktorého tvár je už len rozbuškou negatívnych emócií, sú základnými definičnými znakmi riešenia krízy improvizácia a chaos ? V čase keď nám vládna koalícia pripomína Babilonskú vežu, kde došlo k zmäteniu jazykov a nikto už nikomu nerozumie, v čase keď prevládajúcou emóciou je nenávisť, hnev a už aj obavy o holý život ?

Práve v tomto čase, keď je spoločnosť prešpikovaná negatívnymi emóciami a občan má oprávnene pocit že nedostáva od štátu to, čo by dostávať mal, nám Fico a Pellegríni s im vlastnou cynickou účelovosťou ponúkajú falošnú nádej v podobe predčasných volieb. Títo dvaja ontologickí pragmatici, na jednej strane majú marketingovo účinné prejavy, na strane druhej spoločne s Vladimírom Mečiarom aj rovnaké vzorce správania, nedostatok empatie a absolútnu absenciu pocitu viny za to čo sa tu dialo posledných 12 rokov. Tlak na predčasné voľby budú stupňovať a v súťaži kto dokáže zobudiť väčšiu emóciu, lacnými a silenými úsmevmi nás budú presviedčať, že pre nás je najlepším riešením oligarchická demokracia, keď našu spoločnosť riadili spoločne s oligarchami Smeru z bratislavského hotela Double Tree by Hilton.

Má táto dvojica, ktorá pracuje s podprahovou vypočítavosťou že premiér Igor Matovič stratil posledné zvyšky dôveryhodnosti svojich spojencov ? Áno má. Ani dnes si nemôžeme vytvárať nepravdivú ilúziu, že sa po dvanástich rokoch rabovania v úplne celej spoločnosti zásadne zmenili hodnoty. Zosieťované lobistické skupiny v rámci regiónov zostávajú nedotknuté. V štátnych funkciách zostáva stále na svojich pozíciách množstvo ich podporovateľov, ktorí sa v posledných dvanástich rokoch verejne pelešili a na kávičkách a poľovačkách dohadovali kšefty funkcionármi Smeru. Títo Ficovu a Pellegríniho ( podporenú Andrejom Dankom, evidentne trpiacim verbálnym apnoe ) cielenú manipuláciu voličov vždy radi podporia. Spravodlivosť, aj na lokálnej úrovni je založená na individuálnej zodpovednosti, ak konanie kohokoľvek poruší normu, ktorú spoločnosť prijala ako záväznú, mal by byť potrestaný, ak tomu tak nebude a verejnosť sa dozvie nezákonné a neetické veci bez reálnej nápravy, hrozí že sa bude posúvať latka toho, čo je ešte akceptovateľné.

Demokratický režim má v Česku a na Slovensku masarykovskú tradíciu, ktorá hovorí, že demokracia je diskusia a práve intelektuálna diskusia je základom slobodného režimu. Keďže Igor Matovič nie je schopný diskusie a už vôbec nie intelektuálnej, ak chce zabrániť návratu červenej smeráckej, alebo ružovej hlasáckej ( podobnosť farieb čisto náhodná ) lúpežníckej družiny, bude musieť svoj post uvoľniť inému politikovi, ktorý si nebude liečiť svoje komplexy vyrábaním si nepriateľov, niekomu kto neútočí podpásovo, ale je vecný a schopný zmeny štýlu politiky po akej voláme tridsať rokov.

A čo na záver ? Keď sa budeme zamýšľať nad falošnou ponukou predčasných volieb, spomeňme si na slávny výrok lorda Dahrendorfa „ reforma politiky trvá 6 mesiacov, reforma ekonomiky 6 rokov a mentálna reforma spoločnosti 60 rokov „. Aby sme teda nemuseli čakať ďalších 30 rokov na vyčistenie Augiášovho chlieva, odmietnime byť prostriedkom snahy osi zla opätovne pokračovať v rozkrádaní štátneho majetku, ale zároveň upozornime zákerného mužíčka z Trnavy, že čas na jeho reality šou vypršal.