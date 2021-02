Rozdiel medzi : „ Matovič je zlým premiérom „ a „Matovič je horším premiérom ako Fico“

Keďže faktov, ktoré ma utvrdili v tom, že Igor Matovič nedokáže slušne spravovať túto spoločnosť pribúda geometrickým radom a moja zhovievavosť s ním už dávno dorazila do konečnej stanice.

Tento blog však nebude o tomto „politikovi „.

A nebude ani o zbojníckom kapitánovi Róbertovi Ficovi, ba ani o jeho vernom služobníkovi Petrovi Pellegrínimu, ktorý sa snaží „ spojiť všetkých proletárov „ pripomínajúcom skôr literárnu postavu Sancho Panza ako politika dvadsiateho prvého storočia, napriek tomu že sa obaja všemožne snažia upútať našu pozornosť na svojich egotripoch na tlačovkách. Bude o nás, o ich kritikoch.

Igor Matovič je zlým premiérom.

Skupine kritikov tohto formátu ide o objektívnu kritiku a k takejto kritike sa pripája aj autor tohto textu. Igor Matovič, ktorý sa stal otrokom svojich nezvládnutých emócií nám dáva dostatočne veľa dôvodov na takúto kritiku. Pri nej ale v žiadnom prípade nejde o rehabilitáciu Fica a Pellegríniho a už v žiadnom prípade nie o ich glorifikáciu, keďže ich návrat do riadenia štátu považujú za tragédiu všetci so základnou súdnosťou. Čo vyčítame premiérovi pre ktorého je typické právne bezvedomie ? Jeho komunikácia sa už obmedzila len na hľadanie vinníkov ( vedecká obec, prezidentka Čaputová, novinári, dokonca už aj vlastní občania ), ktorých nachádza aj na facebooku ( akáže to podobnosť s oranžovým mužíkom stvoreným americkými politikmi z Grand Old Parti ), nepoučenie sa z prvej vlny koronakrízy, opatrenia ktoré sa nedajú kontrolovať a vymáhať, úbohý útok na novinársku obec na výročie vraždy Jána a Martiny, návrh skupiny poslancov OľaNO, aby politickí nominanti vo vedení okresných úradov mohli meniť vedúcich odborov bez riadneho výberového konania a v neposlednom rade nám Matovičova nediplomacia robí riadnu hanbu pri zahraničných návštevách. Výhrad je prirodzene oveľa viac, avšak ich množstvo podstatne presahuje hranice tohto blogu.

Igor Matovič je horším premiérom ako bol Róbert Fico.

Hneď na úvod vylúčme z tejto skupiny kritikov trpiacich amnéziou, demenciou a po úrazoch mozgu. Kto nám teda zostane ? Ľudia u ktorých je hodnotový pilier hlboko pod pilierom záujmovým, deštrukcia právneho štátu a jeho následné rozkradnutie im vlastne vyhovuje, pretože na sa na tejto rabovačke na rôznych úrovniach podieľali a časť svojho majetku získali nemorálnym spôsobom. Hlavnou prioritou týchto kritikov je osobný prospech dosiahnutý akýmkoľvek spôsobom. Ich argumentačné schémy sú navlas rovnaké, útočiť na emocionalitu ľudí a šíriť informácie o ktorých sú si vedomí že nie sú pravdivé ( napríklad o smrti generála Milana Lučanského ). Dobrý príbeh je pre nich postačujúci bez ohľadu vzťahu k faktom. Skutočné hľadanie pravdy, je pre nich príliš namáhavé z dôvodu ich duchovnej prázdnoty. Pri hodnotení charakteru týchto kritikov je potrebné vždy vychádzať z ich konkrétnych krokov a nie z ich vyhlásení, pretože nemajú problém prostituovať s akoukoľvek mocou, prezliecť kabáty kedykoľvek sa im to hodí, ale vzhľadom na ich smerácku DNA svojimi skutkami, charakterom a uvažovaním uviazli v rokoch 2012 až 2020. Dôvodom ich kritiky Igora Matoviča teda nie je fakt, že to čo robí, robí zle, ale snaha o návrat Fica a Pellegríniho do čela spoločnosti ( veď strana Hlas nám predstavila svoj Plán obnovy, ktorý ako sa neskôr ukázalo je odpísaný z českého).

Bedákanie ani moralizovanie nám však nepomôže a relevantnou otázkou je ako ďalej ? Igor Matovič, ktorý zrejme trpí poruchou osobnosti bude musieť zo svojej pozície odísť ( a nepochybne aj ďalší dvaja-traja ministri ) a my občania budeme musieť následne vydržať s touto vládnou koalíciou ďalšie tri roky. A čo potom ? Už sme to dokázali dva krát – raz sme si do čela krajiny zvolili málo známu právničku, ktorá prišla z občianskej spoločnosti, ktorej otvorené, racionálne, čestné postoje a vystupovanie nám závidí celá Európa a druhý krát, keď sme si zvolili europoslancov vo frakciách ľudovci ( EPP ) a liberáli ( Renew Europe ).